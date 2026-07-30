Solomon ancora alla Fiorentina? Per la Gazzetta dello Sport l'ipotesi di un ritorno è viva

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La Fiorentina continua a valutare diverse soluzioni per rinforzare il reparto offensivo e tra i nomi che restano sul taccuino della dirigenza c'è anche quello di Manor Solomon. L'esterno del Tottenham, come riportato da La Gazzetta dello Sport, rappresenta una pista ancora aperta grazie alla conoscenza reciproca maturata nei mesi trascorsi in viola. L'israeliano, che possiede anche il passaporto portoghese, aveva convinto nella prima parte della sua esperienza fiorentina, mettendo in mostra velocità, imprevedibilità e grande facilità nel saltare l'uomo.

Successivamente, però, alcuni problemi fisici ne hanno rallentato il rendimento, impedendogli di confermare con continuità quanto di buono aveva fatto vedere all'inizio. Nonostante questo, il club viola non ha smesso di seguirlo. La sua conoscenza dell'ambiente e delle dinamiche della squadra lo rendono un profilo particolarmente interessante, tanto che un suo ritorno resta un'ipotesi concreta per completare il reparto degli esterni in vista della nuova stagione.