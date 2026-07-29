Thorstvedt riprende quota per i viola: Brescianini o Fabbian, chi gli fa posto in rosa?

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In entrata per la Fiorentina torna a prendere quota il nome di Kristian Thorstvedt. Il centrocampista del Sassuolo è un profilo che continua a piacere ai viola e i prossimi giorni potrebbero rivelarsi decisivi per riaprire il dialogo con il club neroverde. Il giocatore è atteso in Italia lunedì e, da quel momento, ogni giornata potrebbe essere quella giusta per dare nuovo slancio ai contatti tra le parti.

La Fiorentina valuta infatti l'inserimento di un elemento con caratteristiche fisiche e tecniche adatte al nuovo progetto, e Thorstvedt resta una delle opzioni più concrete sul tavolo. Per liberare spazio in rosa potrebbe però essere necessaria una cessione a centrocampo: i principali indiziati sono Brescianini e Fabbian, ma la società viola sembra intenzionata a lasciarli partire soltanto a titolo definitivo. Lo riporta questa mattina il Corriere Fiorentino