Paratici fissa il prezzo per Kean, la Gazzetta dello Sport: "Servono 40 milioni"

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Per quanto riguarda l'attacco della Fiorentina, come scrive stamani La Gazzetta dello Sport, in caso di partenza di Moise Kean, rimangono validi i nomi di Mateo Pellegrino del Parma e di Andrea Pinamonti del Sassuolo.

Chiaro che in attacco nel ruolo di centravanti, il direttore sportivo Fabio Paratici comincerebbe a muoversi soltanto nel caso in cui si presentasse un club con un'offerta sui 40 milioni per Moise Kean, mentre diveros è il discorso legato agli esterni offensivi, dove il club viola ha la necessità di muoversi come priorità, perché adesso non ci sono uomini di ruolo in quel reparto.