Kean salta il Watford? L'attaccante viola potrebbe tornare contro il Real Madrid

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Come sta Moise Kean? Una domanda, quella che si pone stamani il Corriere Fiorentino che è inevitabile dopo i dubbi emersi negli ultimi mesi, alimentati anche dalla sua gestione in questi giorni. Ieri il bomber viola si è allenato a parte e la convocazione del giovane Braschi aveva fatto scattare qualche preoccupazione, ma si tratta di un falso allarme. La Fiorentina, insieme allo staff del giocatore, ha infatti programmato un percorso preciso per riportare Kean nelle migliori condizioni in vista dell'inizio della stagione. Nessuna ricaduta alla tibia, ma massima prudenza per un calciatore che non disputa una gara ufficiale dal 4 aprile e che da allora aveva svolto pochi allenamenti con il gruppo.

Per questo società, staff tecnico e medico hanno scelto di alternare lavoro con la squadra e sedute personalizzate, puntando sulla prevenzione. Non sarebbe quindi una sorpresa se Kean saltasse l'amichevole contro il Watford: il piano prevedeva infatti un'alternanza tra una partita giocata e una di riposo. Dopo la presenza contro il QPR, il prossimo appuntamento potrebbe essere sabato contro il Real Madrid. Una gestione graduale, anche in attesa di capire gli sviluppi sul mercato