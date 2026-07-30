Dagli inviati Bove non dimentica Firenze: "Un grande abbraccio al popolo viola. Ieri un buon test"

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Edoardo Bove, al termine di Watford-Fiorentina, si esprime con affetto verso i suoi vecchi tifosi e compagni attraverso i microfoni di RFV

Dopo Watford-Fiorentina, dalla pancia di Vicarage Road, ai microfoni di Radio FirenzeViola c'è stato spazio anche per Edoardo Bove. L'ex centrocampista viola, avversario ieri sera della squadra di Grosso con la maglia degli inglesi, ha voluto lasciare così un messaggio ai suoi vecchi tifosi: "Mando un grandissimo saluto a tutti i tifosi viola. Giocare contro la Fiorentina è stata una grande emozione, rivedere gran parte dei miei vecchi compagni e persone con cui ho condiviso momenti importanti ed emozionanti è stato bello.

Sono davvero contento, è stato un buon test per entrambe le squadre. Siamo soddisfatti e mi auguro il meglio per loro perché gli voglio bene, come voglio bene alla città di Firenze e ai suoi tifosi. Grazie del supporto e vi seguirò ancora, anche da Londra".