Dagli inviati Valdepenas è arrivato a Firenze, le immagini da Peretola: "Ho grandi aspettative"

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Victor Valdepenas sta per diventare a tutti gli effetti un nuovo calciatore della Fiorentina: ecco le immagini del suo arrivo a Peretola

Victor Valdepenas sta per iniziare la sua avventura con la maglia della Fiorentina. Il difensore spagnolo, prelevato in questa sessione di mercato dal Real Madrid, è sbarcato in questi minuti all'aeroporto di Peretola, pronto ad affrontare una nuova sfida professionale col giglio cucito sul petto. Domani il giocatore svolgerà le visite mediche col club di Commisso e successivamente firmerà il contratto che lo renderà ufficialmente un nuovo calciatore viola. Ecco in calce le immagini realizzate dal nostro inviato, col classe 2006 che sbuca dall'aeroporto fiorentino e si lascia andare ad un: "Sono molto felice di essere qui. Ho grandi aspettative".

L'operazione col Real Madrid

La trattativa coi Blancos era chiusa da settimane, ma a ritardare l'arrivo di Valdepenas a Firenze è stato l'impasse voluto da José Mourinho. Il tecnico delle Merengues voleva vedere il ragazzo da vicino in ritiro e successivamente lasciarlo andare, una volta arrivato l'ok del portoghese ecco che il laterale spagnolo si è liberato per approdare in Toscana. Il giocatore verrà acquistato dai viola a titolo definitivo per 8 milioni di euro, con gli spagnoli che tratterranno il 50% sulla futura rivendita e un diritto di recompra valido per tre stagioni. Un'operazione che ricalca quella che nel recente passato ha permesso al Como di accogliere Nico Paz.