Kolo Muani alla Juve apre la strada ai viola per Pellegrino: ecco le richieste del Parma
Mateo Pellegrino resta la prima scelta della Fiorentina in caso di addio di Moise Kean. Uno scenario diventato ancora più concreto dopo l'arrivo di Kolo Muani alla Juventus dal Paris Saint-Germain in prestito con obbligo di riscatto. L'attaccante del Parma era infatti tra gli obiettivi bianconeri, ma l'uscita di scena della Juve potrebbe agevolare la corsa viola. L'argentino, sottolinea stamani il Corriere dello Sport, piace sia per le qualità tecniche sia per l'ingaggio, vicino ai 500 mila euro annui senza contare i bonus.
Più complicata, invece, la trattativa con il Parma, che valuta il cartellino almeno 22 milioni di euro, con bonus che potrebbero far salire la cifra fino a 30 milioni. Nonostante i costi, il classe 2001 resta una priorità per la Fiorentina. Nelle prossime settimane potrebbero esserci dei passi avanti concreti se si dovessero verificare certi incastri. Il primo tra tutti sarebbe ovviamente la cessione di Kean.
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