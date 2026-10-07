Prandelli: "Mi ha incantato Kayode: potenza, tranquillità, velocità"

L’ex allenatore della Fiorentina, Cesare Prandelli, ha parlato a La Gazzetta dello Sport di Cher Ndour e Michael Kayode: "Questi ragazzi mi sono sembrati tutti pronti, ma uno sicuramente ha incantato: Kayode. Potenza, forza, tranquillità, velocità, uno contro uno, grande personalità, quei calzettoni abbassati che tradiscono estrema disinvoltura. Va all'attacco, tira. Tutti lo sapevano che era bravo, Mancini però è stato il primo ad avere il coraggio di schierarlo".

E non è finita: dall'Under 21 sta per arrivare un altro blocco di giovani interessanti e anche vincenti.

"Alcuni mi sembrano già pronti, come Cisse e Ndour. Tutti promettenti, da inserire in Nazionale. Forse stiamo tornando ai tempi in cui gli Under 21 erano titolari anche in campionato. Magari sarà di nuovo così, un po' perché costretti dal mercato e un po' perché un ct che dà spazio crea un movimento di opinione, dà coraggio".