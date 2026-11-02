Poesio si domanda: "Ma qual è l'obiettivo di questa Fiorentina?"

Sulle pagine del Corriere Fiorentino c'è spazio per il commento di Ernesto Poesio al momento della Fiorentina attesa oggi dalla sfida al Sassuolo: "I viola hanno raccolto il pallone dalla propria porta in 21 occasioni, i neroverdi una volta in più. Entrambe viaggiano a una media di oltre due reti subite a partita, ma se la Fiorentina è stata tremendamente continua in negativo in questo senso avendo distribuito i gol con una precisione quasi matematica, il Sassuolo ha subito quasi la metà dei gol (12) nelle ultime tre giornate contro Frosinone (4), Como (2) e sopratutto Lazio (6). La gara di stasera si preannuncia dunque agitata per i due portieri e il rischio di doverla seguire con il pallottoliere alla mano è reale. Di sicuro si tratta di una partita delicata per due squadre che non vincono dalla quarta giornata di campionato, i viola contro il Venezia e i neroverdi contro la Juventus".

Il giornalista poi conclude: "Non può essere la salvezza l’obiettivo di una squadra costruita spendendo quasi 130 milioni. Soprattutto in un campionato in cui il rischio reale di retrocessione è quasi zero prima di tutto per la pochezza delle ultime della classe come si è visto anche lo scorso anno quando la salvezza è arrivata più per demerito degli altri che per meriti dei viola. Ma è chiaro che fino a quando la Fiorentina continuerà a navigare in acque così basse ogni valutazione sull’eventuale crescita del progetto tecnico targato Paratici non potrà che essere rinviato. Così come per poter sottolineare gli aspetti positivi (come richiesto ieri da un nervoso Vanoli) prima bisognerebbe che questa squadra, persa tra tanti dubbi e troppe paure, ne mostrasse alcuni".