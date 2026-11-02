Mastantuono a My Skills: "Fiorentina squadra forte. Vi spiego come dribblo"

Intervistato da DAZN nello speciale "My Skills a cura di Hernanes, Franco Mastantuono racconta alcuni dettagli del suo modo di giocare e come si trova alla Fiorentina direttamente in campo al Viola Park: “Non mi piace molto parlare di me. Ci sono molti giocatori giovani di alto livello, è bello competere con colleghi per segnare, vincere titoli. Ce ne sono tanti altri oltre a me. Videogiochi? Ci gioco con i miei amici".

Come ragiona sui dribbling?

"Provo a pensare come potrebbe agire il difensore perché spesso parto da ala rientrando sul sinistro per calciatore in porta, quindi mi piace pensare che mi aspettino verso l’interno e per questo parto più largo. Quando il gioco è più veloce, improvviso e decido più sul momento”.

Il passaggio dal River Plate al Real Madrid?

"Molto grande. Non tanto per la dimensione del club quanto per la cultura che cambia. Però il Real mi ha trattato in maniera incredibile. Tutti quei campioni sono grandi persone quindi è stato facile stare lì".

I gol contro il Venezia?

"La giocata del primo gol è la mia classica per cui a volte cerco di spingere verso il fondo, sul destro: puntando verso due lati diventa più difficile difendere e prevedere la giocata per il difensore. A Madrid mi hanno aiutato molto a scegliere la direzione da cui uscire da un dribbling, mi piace molto guardare calcio comunque e vedo tanti giocatori nella mia posizione, provare ad andare verso destra.

Cosa pensa della Serie A?

"Mi piace molto perché è un campionato molto competitivo, tutte le squadre sono forti. E’ simile all’Argentina a livello di contrasto fisico, molto diversa dalla Liga spagnola. E’ un torneo con meno dribbling e più possesso ma è bella da vedere. La Fiorentina è un’ottima squadra, sappiamo che abbiamo tanto da lavorare ma con il tempo credo proprio che sarà una stagione positiva alla fine".

Che rapporto ha con Batistuta?

"Il Bati è un grande, ho avuto la possibilità di parlare con lui, è una persona incredibile, mi ha parlato benissimo della Fiorentina. Mi ha aiutato tanto, raccontandomi la sua esperienza in questo club. E’ un pezzo di storia".