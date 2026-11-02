Occhio alla sorpresa Beto al posto di Pellegrino contro il Sassuolo
La Nazione oggi in edicola scrive che la sorpresa dell'ultim'ora nella formazione della Fiorentina che sfiderà alle 18:30 il Sassuolo al Mapei Stadium potrebbe essere in attacco. Nelle scelte che l'allenatore Paolo Vanoli sta valutando a poche ore dal fischio d'inizio del match c'è infatti quella di inserire Beto dal primo minuto in attacco. Per il ruolo di prima punta la sensazione è che il tecnico prenderà una decisione solo all’ora di pranzo, quando andrà in scena la riunione tecnica della Fiorentina.
Riunione dalla quale verrà fuori l’elenco dei titolari che scenderanno in campo nel tardo pomeriggio allo stadio di Reggio Emilia. A ieri Pellegrino partiva in vantaggio rispetto a Beto (nonostante l’argentino sia reduce da tre gare consecutive giocate dal 1’) ma non è escluso che alla fine a spuntarla possa essere il centravanti ex Everton, entrato bene contro l’Atalanta. Tra i convocati per la sfida del Mapei, presenti infine anche i baby Beldenti e Croci.
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