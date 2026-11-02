FirenzeViola Berrettini e la fede viola: "Soffro con la famiglia. Ho un Giglio tatuato che mi lega a città e squadra"

Romano con la Fiorentina nel cuore, come tutta la sua famiglia. Jacopo Berrettini racconta la sua passione per i colori viola

Nell’ultimo periodo Firenze è riuscita a tornare nel circuito del grande tennis, col prestigioso Challenger 50 ospitato dal Match Ball Firenze Country Club. Distante pochi metri dal Viola Park, il circolo di Bagno a Ripoli disputa la Serie A1 maschile e tra i suoi protagonisti vanta anche Jacopo Berrettini, fratello di Matteo nonché grande tifoso della Fiorentina.

Vittorioso ieri mattina nelle sue due partite contro il TC Match Ball Siracusa, il tennista romano è stato intercettato da FirenzeViola.it per parlare della sua fede viola e della sofferenza che sta patendo per questo inizio di stagione: "Sinceramente, rispetto all'anno scorso vedo una squadra diversa. La Fiorentina della passata stagione era spenta, mentre quest'anno la squadra c'è e le qualità ci sono. Sicuramente è un gruppo molto nuovo e giovane. Da fuori è difficile dare un giudizio, ma forse manca una figura di leader all'interno del campo, qualcuno che metta un po' di ordine”.

Sente ancora la fiducia che si respirava in estate?

“È comunque una squadra divertente. Venendo dalla scorsa stagione, l'ambiente si aspetta tanto e lo abbiamo visto anche con la coreografia contro l'Atalanta: si capisce quanto ci tenga la gente. Io la seguo sempre, la guardo in ogni momento. L'altro giorno mi sono anche fatto un tatuaggio del Giglio di Firenze: sono molto legato a questa città e alla squadra".

Ha buone sensazioni, nonostante il momento?

"Sì, la classifica è brutta, però rispetto all'anno scorso vedo qualcosa in più, anche una voglia diversa da parte dei giocatori. Questo è un bel segnale. Quella contro il Sassuolo è una trasferta abbastanza ostica per noi, perché abbiamo sempre fatto un po' di fatica, mentre poi c'è la partita dell'anno”.

Se dovesse fare un pronostico per le gare con Sassuolo e Juventus?

“Uscire con quattro punti da queste due partite sarebbe un risultato molto positivo. A me diverte sempre molto seguire la Fiorentina. Ovviamente, quando si soffre, è un po' più complicato, ma è una mia passione ed è qualcosa di bello che condivido anche con la mia famiglia. È veramente bello vederli".