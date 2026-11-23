Monza-Fiorentina è Varela contro Mastantuono, la Gazzetta dello Sport: "Franco dietro solo a Yamal"

I giovani possono diventare la chiave per il futuro di Monza e Fiorentina, entrambe alla ricerca di una svolta in campionato. I brianzoli fanno affidamento su Varela per raggiungere la salvezza, mentre i viola continuano a puntare su Mastantuono, arrivato in prestito dal Real Madrid e ormai presenza fissa nell’undici titolare, sia durante la gestione Grosso sia con Vanoli. Il talento argentino si distingue anche a livello europeo: tra gli Under 20 dei cinque principali campionati, è alle spalle soltanto di Lamine Yamal per reti realizzate (4, tutte in trasferta, al pari di Mateo Pellegrino come miglior marcatore della squadra), conclusioni tentate (44) e occasioni create (21). Vanoli ha speso parole importanti per lui: "Franco ha un potenziale incredibile e può solo migliorare.

L'applicazione è fondamentale per chi sogna di diventare un campione". Sul prossimo avversario ha aggiunto: "Sono ben organizzati e giocano in verticale. Arriviamo da un periodo positivo, ma ora dobbiamo pensare a fare punti". Lo riporta la Gazzetta dello Sport.