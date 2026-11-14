Parisi verso il ritorno apre nuovi scenari: la Fiorentina riflette sul mercato dei terzini
Con la sessione invernale sempre più vicina, in casa Fiorentina iniziano a prendere forma alcune valutazioni sulla fascia sinistra. Tra i fattori destinati a incidere sulle decisioni della dirigenza c'è anche il rientro di Fabiano Parisi. Come riportato da La Nazione, il suo recupero potrebbe modificare i programmi viola, considerando la capacità del giocatore di ricoprire più ruoli. In passato, infatti, il classe 2000 ha dimostrato di poter garantire un contributo importante anche in posizione più avanzata.
La società dovrà quindi decidere come muoversi: cercare un nuovo interprete per la difesa, lasciando a Parisi maggiore spazio sulla trequarti, oppure puntare nuovamente su di lui come terzino. Al momento non ci sono decisioni definitive. La priorità sarà verificare il rendimento del giocatore dopo il recupero dall'infortunio: le sue condizioni e le risposte sul campo saranno determinanti per stabilire se servirà un nuovo innesto.
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