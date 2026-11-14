Pellegrino rivela: "Ecco perché ho esultato con la mitraglia alla Bati. Non la ripeterò più"
Mateo Pellegrino, attaccante argentino della Fiorentina, ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport, durante la quale è tornato anche sulla sua esultanza con la mitraglia, alla Batistuta, dopo il gol segnato la scorsa domenica contro la Juventus: "Vanoli ci aveva mostrato un video per farci capire il significato della partita, ho visto Bati che festeggiava così e mi è venuto spontaneo imitarlo. Ma è stata un’eccezione. Non ripeterò la mitraglia perché non sarebbe giusto. È la sua esultanza, io l’ho presa in prestito per un’occasione speciale.
La Juventus lo era? "I tifosi ce l’hanno fatto capire fin dal nostro arrivo allo stadio. In città c’era un clima diverso, però ora dobbiamo giocare allo stesso modo anche con le altre squadre. Per me è sempre bello fare gol, ero più contento per la gente".
Si è pentito di aver scelto la Fiorentina invece della Juventus questa estate? "No, quando faccio una scelta sono certo che sia quella giusta. E la Fiorentina lo è. Mi trovo molto bene con i compagni, sento la fiducia e provo a ripagarla con il lavoro quotidiano".
Ha ricevuto messaggi da Batistuta dopo il gol alla Juventus? "No, stavolta non mi ha scritto. Lo avevo conosciuto in occasione del Centenario e poi ci eravamo sentiti perché volevo incontrarlo ancora. Mi ha aiutato a capire che cosa significa giocare con la Fiorentina, spero di rivederlo presto. Il messaggio più bello me l’ha mandato mio padre: mi ha scritto che oltre al gol ho fatto una grandissima partita. È raro che io e lui parliamo di calcio. Ora allena il Lanus e non è ancora venuto a vedermi, mentre mia madre sì. Tutta la mia famiglia vive in Argentina, sono il secondo di quattro fratelli e anche il terzo gioca a calcio: fa l’attaccante nella B argentina".
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