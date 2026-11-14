Pellegrino rivela: "Ecco perché ho esultato con la mitraglia alla Bati. Non la ripeterò più"

Mateo Pellegrino, attaccante argentino della Fiorentina, ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport, durante la quale è tornato anche sulla sua esultanza con la mitraglia, alla Batistuta, dopo il gol segnato la scorsa domenica contro la Juventus: "Vanoli ci aveva mostrato un video per farci capire il signi­fi­cato della par­tita, ho visto Bati che festeg­giava così e mi è venuto spon­ta­neo imi­tarlo. Ma è stata un’ecce­zione. Non ripeterò la mitraglia per­ché non sarebbe giu­sto. È la sua esul­tanza, io l’ho presa in pre­stito per un’occa­sione spe­ciale.

La Juventus lo era? "I tifosi ce l’hanno fatto capire fin dal nostro arrivo allo sta­dio. In città c’era un clima diverso, però ora dob­biamo gio­care allo stesso modo anche con le altre squa­dre. Per me è sem­pre bello fare gol, ero più con­tento per la gente".

Si è pentito di aver scelto la Fiorentina invece della Juventus questa estate? "No, quando fac­cio una scelta sono certo che sia quella giu­sta. E la Fio­ren­tina lo è. Mi trovo molto bene con i com­pa­gni, sento la fidu­cia e provo a ripa­garla con il lavoro quo­ti­diano".

Ha ricevuto messaggi da Batistuta dopo il gol alla Juventus? "No, sta­volta non mi ha scritto. Lo avevo cono­sciuto in occa­sione del Cen­te­na­rio e poi ci era­vamo sen­titi per­ché volevo incon­trarlo ancora. Mi ha aiu­tato a capire che cosa signi­fica gio­care con la Fio­ren­tina, spero di rive­derlo pre­sto. Il mes­sag­gio più bello me l’ha man­dato mio padre: mi ha scritto che oltre al gol ho fatto una gran­dis­sima par­tita. È raro che io e lui par­liamo di cal­cio. Ora allena il Lanus e non è ancora venuto a vedermi, men­tre mia madre sì. Tutta la mia fami­glia vive in Argen­tina, sono il secondo di quat­tro fratelli e anche il terzo gioca a cal­cio: fa l’attac­cante nella B argen­tina".