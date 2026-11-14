Pellegrino rivela: "Ecco perché ho esultato con la mitraglia alla Bati. Non la ripeterò più"

Pellegrino rivela: "Ecco perché ho esultato con la mitraglia alla Bati. Non la ripeterò più"FirenzeViola.it
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di Redazione FV

Mateo Pellegrino, attaccante argentino della Fiorentina, ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport, durante la quale è tornato anche sulla sua esultanza con la mitraglia, alla Batistuta, dopo il gol segnato la scorsa domenica contro la Juventus: "Vanoli ci aveva mostrato un video per farci capire il signi­fi­cato della par­tita, ho visto Bati che festeg­giava così e mi è venuto spon­ta­neo imi­tarlo. Ma è stata un’ecce­zione. Non ripeterò la mitraglia per­ché non sarebbe giu­sto. È la sua esul­tanza, io l’ho presa in pre­stito per un’occa­sione spe­ciale.

La Juventus lo era? "I tifosi ce l’hanno fatto capire fin dal nostro arrivo allo sta­dio. In città c’era un clima diverso, però ora dob­biamo gio­care allo stesso modo anche con le altre squa­dre. Per me è sem­pre bello fare gol, ero più con­tento per la gente".

Si è pentito di aver scelto la Fiorentina invece della Juventus questa estate? "No, quando fac­cio una scelta sono certo che sia quella giu­sta. E la Fio­ren­tina lo è. Mi trovo molto bene con i com­pa­gni, sento la fidu­cia e provo a ripa­garla con il lavoro quo­ti­diano".

Ha ricevuto messaggi da Batistuta dopo il gol alla Juventus? "No, sta­volta non mi ha scritto. Lo avevo cono­sciuto in occa­sione del Cen­te­na­rio e poi ci era­vamo sen­titi per­ché volevo incon­trarlo ancora. Mi ha aiu­tato a capire che cosa signi­fica gio­care con la Fio­ren­tina, spero di rive­derlo pre­sto. Il mes­sag­gio più bello me l’ha man­dato mio padre: mi ha scritto che oltre al gol ho fatto una gran­dis­sima par­tita. È raro che io e lui par­liamo di cal­cio. Ora allena il Lanus e non è ancora venuto a vedermi, men­tre mia madre sì. Tutta la mia fami­glia vive in Argen­tina, sono il secondo di quat­tro fratelli e anche il terzo gioca a cal­cio: fa l’attac­cante nella B argen­tina".