Fagioli e Oulai, in due per un posto? Il Corriere dello Sport: "Difficile vederli insieme stabilmente"

La Fiorentina dovrà aspettare ancora prima di ritrovare al Viola Park Nicolò Fagioli e Chris Inao Oulai, attualmente impegnati con le rispettive selezioni. Due assenze che limitano momentaneamente le possibilità di lavoro di Paolo Vanoli in vista della trasferta contro il Monza. Stando a quanto riferisce il Corriere dello Sport, il rientro di entrambi è previsto per giovedì 19 novembre, quando potranno riprendere gli allenamenti con il gruppo.

Particolare attenzione sarà riservata a Oulai, protagonista di una prova positiva contro la Juventus, nella quale ha messo in evidenza qualità e intraprendenza. Il giovane ivoriano rappresenta una risorsa interessante, ma dovrà ancora trovare la propria collocazione negli equilibri della squadra. La sua presenza e quella di Fagioli pongono infatti Vanoli davanti a una scelta tattica, considerando la difficoltà di immaginare entrambi stabilmente nello stesso assetto. Soltanto dopo il loro ritorno al Viola Park inizierà concretamente il confronto per conquistare una maglia da titolare contro il Monza.