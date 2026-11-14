Calciomercato Ecco da cosa dipende il futuro di Mastantuono. La possibile strategia

Il futuro di Mastantuono dipende da lui: la Fiorentina può chiedere di allungare il prestito. Occhio a Italia e Premier League

Non siamo ancora a un terzo della stagione, ma si fa già un gran parlare di Franco Mastantuono. E in particolare del suo futuro, visto che i viola lo hanno prelevato dal Real Madrid in prestito secco e quindi... senza opzione. Almeno non ufficialmente. Questo non toglie che, sulla base dei risultati sportivi che otterrà la Fiorentina e quindi degli stimoli che riceverà il calciatore, le parti potranno ridiscutere l’accordo, allungando il prestito del classe 2007. Ad oggi non c’è niente di concreto, tra qualche mese chissà: Fabio Paratici resta un estimatore del ragazzo.

La formula e la concocorrenza

Mastantuono ha rappresentato fin da subito un’opportunità e non una necessità. L’operazione si è sviluppata sulla base dell’esigenza del Real Madrid di vederlo giocare con costanza in un ambiente virtuoso. L’unico ostacolo riguardava l’ingaggio da 3,5 milioni di euro, una parte del quale è stata coperta dai blancos. Da non escludere che in futuro le società possano puntare sulla stessa formula, e c’è da credere che fioccheranno le offerte tra Serie A e Premier League. Ma nel frattempo la Fiorentina si gode il talento di Azul. Per il resto non c'è fretta. Non adesso.