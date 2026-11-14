I conti spiegano il mercato, il Corriere Fiorentino: "Ecco i motivi delle mosse di Paratici"

I conti della Fiorentina fotografano una situazione finanziaria particolarmente delicata. Il bilancio 2025-26 ha registrato una perdita di 136 milioni di euro, il peggior risultato mai raggiunto nella storia del club. Per far fronte alle difficoltà è stato necessario l'intervento della proprietà, che ha messo sul tavolo 100 milioni attraverso una ricapitalizzazione, ai quali si aggiungono altri 15 milioni previsti nel medio periodo.

Un quadro che aiuta a comprendere le scelte operate da Fabio Paratici durante l'ultima sessione di mercato. Il dirigente ha avviato un profondo cambiamento della rosa, puntando a ridimensionare un costo degli stipendi arrivato a circa 120 milioni e a modificare alcune dinamiche all'interno dello spogliatoio. Da qui la decisione di costruire un gruppo nuovo, cercando un compromesso tra esigenze di bilancio e ambizioni sportive. Un percorso che, tuttavia, dovrà necessariamente trovare conferme anche attraverso un miglioramento dei risultati sul terreno di gioco. Lo riporta il Corriere Fiorentino.