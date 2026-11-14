Parisi verso il recupero completo. La Nazione: "Il ritorno è atteso a inizio dicembre"
La Fiorentina si prepara a ritrovare Fabiano Parisi, assente da circa sei mesi dopo la lesione al legamento crociato riportata al termine dello scorso campionato nella gara contro la Juventus. Il recupero del terzino è ormai vicino alla conclusione, ma il club ha scelto di non accelerare il processo. Stando a quanto scrive La Nazione, una volta terminati gli impegni delle nazionali, il difensore dovrebbe aggregarsi inizialmente alla formazione Primavera guidata da Aurelio Andreazzoli.
Un passaggio necessario per riabituarsi al campo e verificare i progressi dopo il lungo stop. La data indicata per il ritorno in prima squadra è quella dei primi giorni di dicembre. La priorità resta completare il recupero senza esporsi a nuovi problemi fisici.
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