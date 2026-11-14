FirenzeViola Non c'è 2 senza 3: le priorità del mercato invernale sono in aumento. Non solo il mediano e un centrale, ma pure un terzino sinistro

In vista della finestra invernale Paratici lavora già su più di un obiettivo. Per il centrocampo, certo, e per la difesa, ma pure per la fascia sinistra

Lo sguardo al passato (sul bilancio) è andato oltre, confermando oltre il disastro tecnico di una squadra partita con ambizioni da Champions League e arrivata con una salvezza record, quello al futuro è già orientato agli obiettivi di mercato, per i quali si farà sul serio a partire da lunedì 27 dicembre, quando si apriranno ufficialmente i battenti delle trattative invernali.

Mercato di riparazione

Il cosiddetto mercato di riparazione, alla luce delle prime 11 giornate che restituiscono una Fiorentina in grosso affanno dietro e in crescita dalla cintola in su, assume un valore basilare per sperare di raddrizzare le ambizioni stagionali, e pur nella consapevolezza della tanto celebrata costruzione è chiaro che ai viola servono rinforzi.

Novità terzino

In difesa, ovvio, e non solo per i 25 gol al passivo, ma pure per le difficoltà che hanno coinvolto i nuovi, ovvero Dragusin e Viery. Tiago Gabriel del Lecce, in tal senso, racconta di una ricerca appena all'inizio, nella quale includere il tedesco Neumann del Birmingham (serie b inglese), ma è scontato attendersi una pioggia di nuovi profili da qui a fine dicembre. Novità degli ultimi tempi anche un terzo obiettivo, per l'alternanza con Valdepenas a sinistra ma pure per non mettere troppa fretta o pressione a Parisi il cui rientro sarà più o meno a cavallo proprio del mercato invernale.

Priorità mediana

Intanto, anche se il più possibile lontano da voci e indiscrezioni, c'è un aspetto che più di altri svela la strategia dei viola a gennaio, ed è quello di un centrocampo sul quale intervenire. Al netto dello sviluppo che Vanoli darà alla linea mediana, che sia a 3 o a 2 come nell'ultima uscita con la Juve, il mirino è (da tempo) puntato su un profilo che sostenga le 2 fasi, un interditore il cui identikit porta ancora al danese Hojbjerg del Marsiglia, perfetto per caratteristiche ma anche per età ed esperienza. Diverso il discorso su Torreira, visto che in questo caso è soprattutto l'uruguagio a spingere per tornare, ma a sentir l'entourage i margini di un ritorno, rispetto all'estate, sono intatti.