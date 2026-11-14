Fiorentina, la lezione della prima sosta. La Nazione: "Vanoli prepara una nuova gestione"

Paolo Vanoli vuole evitare che la nuova pausa per le nazionali presenti le stesse difficoltà già incontrate in precedenza. Come riporta La Nazione, l'allenatore viola ha intenzione di seguire con particolare attenzione il ritorno dei giocatori dagli impegni internazionali, non soltanto dal punto di vista fisico, ma anche sotto il profilo mentale. Nell'ultima sosta, infatti, Cher Ndour e Nicolò Fagioli avevano manifestato alcune difficoltà: il primo dopo il gol da circa settanta metri realizzato con l'U21, il secondo alle prese con questioni lontane dal campo.

Dopo il successo contro il Sassuolo, Vanoli aveva ammesso di aver perso alcuni giocatori proprio durante la precedente interruzione del campionato. Questa volta il tecnico intende cambiare approccio, riservando maggiori attenzioni soprattutto ai più giovani. "Stavolta starò molto più attento: i giovani sono come figli, gli devi dare la carezza e lo schiaffetto", aveva spiegato. Parole che sottolineano l'importanza della componente umana nel suo lavoro: capire le esigenze dei singoli e trovare il modo giusto per gestire ogni situazione.