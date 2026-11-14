De Gea, sirene dalla Spagna. La Nazione: "Real Sociedad e Villarreal interessate"

Potrebbe concludersi al termine di questa stagione l'esperienza di David De Gea a Firenze. Dalla Spagna, infatti, per l'ex United, sarebbe arrivato l'interesse di Real Sociedad e Villarreal, entrambe alla ricerca di possibili rinforzi per la porta in vista della prossima estate. Come riferisce La Nazione, anche la Fiorentina starebbe iniziando a guardarsi intorno per individuare eventuali sostituti, nonostante un accordo valido fino al 2028. Sul futuro dello spagnolo peserebbe anche il suo ingaggio, pari a 3,5 milioni di euro netti a stagione.

Le due pretendenti presentano situazioni differenti. La Real Sociedad dovrà prima chiarire il futuro di Alex Remiro, il cui contratto scadrà nel 2027, mentre il Villarreal starebbe cercando un nuovo riferimento tra i pali dopo le difficoltà di Luiz Júnior e Péter Gulácsi. Al momento non si prospetta una partenza a gennaio, ma la prossima sessione estiva potrebbe aprire nuovi scenari. La permanenza di De Gea in viola non è dunque scontata.