Argentina ko contro l'Uruguay alla prima senza Messi: solo panchina per Mastantuono
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Si è disputata nella notte italiana all'Estadio Alberto José Aramando di Buenos Aires la prima partita dell’Argentina senza Lionel Messi. L’Albiceleste ha affrontato in una gara amichevole l'Uruguay di Diego Forlan, perdendo in casa per 2-1 con la rete avversaria di Araujo e l’autogol del romanista Balerdi.
A nulla è servito il gol al 73’ di Julian Alvarez che aveva provato a riaprire il match. Chi non ha preso parte agli oltre 90 minuti giocati dalla propria nazionale è stato il fantasista della Fiorentina, Franco Mastantuono, rimasto in panchina per tutta la durata della partita.
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