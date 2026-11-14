Fiorentina, Atta accelera verso il recupero: tempi più lunghi per Pongracic
In casa Fiorentina prosegue il conto alla rovescia verso il ritorno in campo, fissato per lunedì 23 novembre contro il Monza. Vanoli spera di affrontare la trasferta brianzola con qualche soluzione in più, ma molto dipenderà dai progressi dei giocatori attualmente ai box. Arthur Atta è quello che offre maggiori segnali di ripresa. Il francese ha già ripreso a svolgere parte delle sedute insieme ai compagni, alternandole a sessioni personalizzate previste dal programma di recupero. La sua presenza tra i convocati per la prossima gara resta un obiettivo, almeno inizialmente con un posto in panchina.
Situazione ancora da definire per Cher Ndour, costretto a interrompere in anticipo l'esperienza con l'Under 21 a causa di un problema alla caviglia. Il centrocampista sta continuando il percorso individuale e conta di tornare a disposizione del gruppo nei prossimi giorni. Per rivedere in campo Marin Pongracic, invece, servirà maggiore pazienza: il difensore croato dovrebbe completare il recupero soltanto negli ultimi giorni di novembre. Tre situazioni differenti che Vanoli segue quotidianamente, in attesa di capire su quali giocatori potrà fare affidamento alla ripresa. Lo riporta La Nazione.
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