FirenzeViola Beto, 188 giorni senza gol: da erede di Kean a rebus da sciogliere per Vanoli

Arrivato dall'Everton per 18 milioni, l'attaccante non ha ancora lasciato il segno in viola. Neppure la sosta sta portando la svolta: Vanoli cerca risposte.

Sono passati 188 giorni dall’ultimo gol segnato in gare ufficiali da Beto. Ecco già solo questo dato di per sé basterebbe per spiegare la crisi realizzativa profonda che sta vivendo l’attaccante classe 1999 arrivato la scorsa estate alla Fiorentina dall’Everton per una cifra di circa 18 milioni di euro.

L'ultimo gol in Premier League

Beto, arrivato per sostituire anche come caratteristiche Moise Kean, e addirittura definito in via informale come un upgrade rispetto all’italiano, non va a segno in campo dal 10 maggio del 2026 quando realizzò una rete in casa del Crystal Palace con la maglia dell’Everton. Da allora, trascorsa l’estate e completato il suo passaggio alla Fiorentina, Beto in maglia viola non è ancora riuscito ad incidere, risultando il più delle volte quasi più dannoso in campo che utile ai compagni (vedesi la palla persa a San Siro contro l’Inter prima del gol del pareggio di Thuram). Vanoli con lui, dopo la sconfitta in casa dell’Inter, disse di doversi comportare quasi come una sorta di psicologo, rimarcando dunque come il problema per l’ex Udinese sia quasi più mentale che fisico o tecnico.

La sosta non sta aiutando

La speranza per la Fiorentina è che la sosta per le nazionali attualmente in corso possa contribuire a ridargli fiducia attraverso magari un gol ritrovato. Il tutto però ancora non è avvenuto, visto che Beto, in campo giovedì con la Guinea Bissau in casa del Madagascar, ha giocato 91 minuti senza però incidere sul risultato. D’altronde la sua carriera in un certo senso racconta di un attaccante che, pur avendo fatto bene in Italia con la maglia dell’Udinese, non è mai stato un cecchino sotto porta, o comunque un centravanti con medie realizzative importanti. Sono infatti 75 le reti realizzate in 260 partite totali giocate sin qui con tutte le maglie di club. Una media di un gol ogni 3,46 partite. Certo è che per quanto questi numeri fossero già chiari prima del suo arrivo, il rendimento che sta avendo fino ad oggi a Firenze è ben al di sotto anche di queste statistiche. Ecco perché, mentre la Fiorentina si gode un Pellegrino in ottima forma, sarebbe comunque importante riportare Beto almeno sulle medie avute in carriera, per avere una risorsa in più in un attacco già ricco di qualità.