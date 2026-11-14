Pellegrino: "Haaland il mio modello. Io leader viola? Ancora no, lo sono De Gea e Ranieri"

Pellegrino: "Haaland il mio modello. Io leader viola? Ancora no, lo sono De Gea e Ranieri"FirenzeViola.it
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di Redazione FV

Nel corso della lunga intervista rilasciata questa mattina alla Gazzetta dello Sport, il centravanti della Fiorentina, Mateo Pellegrino, ha parlato anche del rapporto con mister Paolo Vanoli e di quello con il connazionale Franco Mastantuono:

Quali sono le cose diverse che ha portato il ritorno di Vanoli? "L’atteg­gia­mento. Il mister ha insi­sto molto su quest’aspetto oltre che sul con­cetto di squa­dra: ci ha fatto capire l’impor­tanza di gio­care con la maglia della Fio­ren­tina e anche che da soli non si va da nes­suna parte. Però non dob­biamo pen­sare di essere usciti dalla crisi: dob­biamo restare lucidi e umili, a Monza alla ripresa dopo la sosta per la nazio­nali ci aspetta una par­tita molto deli­cata".

Vanoli dice che dovrebbero servirla meglio, è d'accordo? "Più pal­loni signi­ficano più pos­si­bi­lità, però un buon attac­cante deve saper aspet­tare un solo pal­lone e tra­sfor­marlo in gol. Io provo a stare sem­pre con­cen­trato. In area mi sento forte, sono bravo con lo sca­rico e la palla lunga, devo miglio­rare fuori area e nel legare il gioco".

Lei si sente già un leader di questa Fiorentina? "Non ancora ma posso diven­tarlo. Ho per­so­na­lità e mi hanno sem­pre detto che essere lea­der mi viene natu­rale. Abbiamo De Gea e Ranieri, hanno espe­rienza e carat­tere".

Mastantuono può ereditare la dieci di Messi con l'Argentina? "Franco ha la per­so­na­lità per farlo, l’ha già indos­sata in pas­sato, ma non è l’unico, ci sono altri che pos­sono por­tarla come Lau­taro e Nico Paz. Non esi­ste un altro Messi, non ha senso fare para­goni. Chi pren­derà la dieci non dovrà avere pres­sioni: andrà aiu­tato. Lo frequento fuori dal campo. Siamo molto amici. Spesso vado a casa sua e suo­niamo insieme, io la bat­te­ria e lui la chi­tarra. Adesso sto impa­rando a suo­nare il piano. Non sono un esperto di musica come lui ma mi diverto. Mi serve per stac­care la spina".

Non le ha fatto ancora un assist però? "Franco è straor­di­na­rio nono­stante sia molto gio­vane. L’assist arri­verà e sono sicuro che sarà bel­lis­simo. E dopo il primo non si fer­merà più".

Qual è il suo modello e quale è stato il difensore più duro da affrontare? "Stu­dio Haa­land, fisi­ca­mente e come strut­tura è il più simile a me. È com­ple­tis­simo e il più forte come attaccante d’area. Il difen­sore più tosto è Aka­nji, molto bravo con la palla, non si fa pres­sare, è intel­li­gente e usa il fisico".