Pellegrino: "Haaland il mio modello. Io leader viola? Ancora no, lo sono De Gea e Ranieri"
Nel corso della lunga intervista rilasciata questa mattina alla Gazzetta dello Sport, il centravanti della Fiorentina, Mateo Pellegrino, ha parlato anche del rapporto con mister Paolo Vanoli e di quello con il connazionale Franco Mastantuono:
Quali sono le cose diverse che ha portato il ritorno di Vanoli? "L’atteggiamento. Il mister ha insisto molto su quest’aspetto oltre che sul concetto di squadra: ci ha fatto capire l’importanza di giocare con la maglia della Fiorentina e anche che da soli non si va da nessuna parte. Però non dobbiamo pensare di essere usciti dalla crisi: dobbiamo restare lucidi e umili, a Monza alla ripresa dopo la sosta per la nazionali ci aspetta una partita molto delicata".
Vanoli dice che dovrebbero servirla meglio, è d'accordo? "Più palloni significano più possibilità, però un buon attaccante deve saper aspettare un solo pallone e trasformarlo in gol. Io provo a stare sempre concentrato. In area mi sento forte, sono bravo con lo scarico e la palla lunga, devo migliorare fuori area e nel legare il gioco".
Lei si sente già un leader di questa Fiorentina? "Non ancora ma posso diventarlo. Ho personalità e mi hanno sempre detto che essere leader mi viene naturale. Abbiamo De Gea e Ranieri, hanno esperienza e carattere".
Mastantuono può ereditare la dieci di Messi con l'Argentina? "Franco ha la personalità per farlo, l’ha già indossata in passato, ma non è l’unico, ci sono altri che possono portarla come Lautaro e Nico Paz. Non esiste un altro Messi, non ha senso fare paragoni. Chi prenderà la dieci non dovrà avere pressioni: andrà aiutato. Lo frequento fuori dal campo. Siamo molto amici. Spesso vado a casa sua e suoniamo insieme, io la batteria e lui la chitarra. Adesso sto imparando a suonare il piano. Non sono un esperto di musica come lui ma mi diverto. Mi serve per staccare la spina".
Non le ha fatto ancora un assist però? "Franco è straordinario nonostante sia molto giovane. L’assist arriverà e sono sicuro che sarà bellissimo. E dopo il primo non si fermerà più".
Qual è il suo modello e quale è stato il difensore più duro da affrontare? "Studio Haaland, fisicamente e come struttura è il più simile a me. È completissimo e il più forte come attaccante d’area. Il difensore più tosto è Akanji, molto bravo con la palla, non si fa pressare, è intelligente e usa il fisico".
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