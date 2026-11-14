Da Kean a Gudmundsson, cessioni viola sotto la lente. Il Corriere Fiorentino: "Ecco i retroscena"

Le operazioni in uscita della Fiorentina durante l'estate non sarebbero state dettate soltanto da motivazioni tecniche. Secondo infatti quanto riportato dal Corriere Fiorentino, Fabio Paratici avrebbe cercato di alleggerire il monte ingaggi e modificare alcuni equilibri interni allo spogliatoio. Tra le partenze più importanti c'è stata quella di Robin Gosens. Nonostante il suo peso all'interno del gruppo, i problemi fisici e lo stipendio elevato hanno favorito la cessione in prestito gratuito, con obbligo di riscatto condizionato intorno ai 2,5 milioni. Ancora più sorprendente l'addio di Rolando Mandragora, ceduto per appena 250.000 euro. Una cifra contenuta, sulla quale potrebbero aver influito anche alcune tensioni interne, tra cui quelle legate all'episodio del rigore di Reggio Emilia.

Diverso il discorso per Moise Kean, la cui cessione ha garantito 35 milioni più 5 di bonus. Una somma inferiore alla clausola da 62 milioni, ma utile per realizzare una plusvalenza e risparmiare circa 12 milioni lordi di ingaggio annuale. Restano invece alcune perplessità sulle operazioni riguardanti giovani come Amatucci e su quella di Albert Gudmundsson, passato alla Lazio senza pagamento immediato, con diritto di riscatto fissato a 16 milioni. La Fiorentina spera che l'islandese possa rivalutarsi, evitando una minusvalenza.