Vanoli punta su Goncalves, Repubblica: "Contro il Monza ancora titolare nel 4-2-3-1"

La Fiorentina potrebbe trovare in Pedro Goncalves una risorsa preziosa per aumentare le alternative nella propria manovra offensiva. Il portoghese, pur avendo collezionato appena 226 minuti, ha già contribuito con un gol, realizzato in Coppa Italia contro il Pisa, e due assist per Mastantuono e Pellegrino nelle gare contro Sassuolo e Juventus. Secondo Repubblica Firenze, Paolo Vanoli starebbe valutando il 4-2-3-1 per sfruttare al meglio le qualità del lusitano, modulo che dopo essere stato usato contro la Juventus dovrebbe essere riproposto già nella trasferta di Monza del 23 novembre.

Goncalves rappresenta una valida alternativa anche in vista del recupero completo di Atta, con i due destinati a contendersi spazio. Vanoli vede nel portoghese il primo cambio offensivo dalla panchina, ma si aspetta un contributo importante in termini di gol e assist, come dimostrano i numeri delle sue precedenti stagioni in patria. L'operazione è costata inizialmente 2,5 milioni per il prestito, mentre il riscatto obbligatorio da 22,5 milioni scatterebbe con la qualificazione in Champions e il raggiungimento del 60% delle presenze da almeno 45 minuti. In caso contrario la Fiorentina potrà comunque acquistarlo esercitando il diritto di riscatto. Un'eventuale conferma potrebbe aprire anche a una trattativa per ottenere uno sconto sul prezzo stabilito.