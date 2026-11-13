Mastantuono tra i migliori U21 al mondo: meglio di Yamal in un dato

Franco Mastantuono continua a essere uno dei protagonisti della Fiorentina di Paolo Vanoli. Come sottolineato dal Corriere dello Sport, il talento argentino di proprietà del Real Madrid ha già realizzato quattro gol in 972 minuti con la maglia viola, diventando uno degli elementi più importanti della squadra. Nelle prime undici giornate di campionato è stato il terzo giocatore di movimento più utilizzato, distinguendosi soprattutto per la sua incisività.

A confermare il suo rendimento è anche una speciale classifica del CIES, che analizza le prestazioni degli Under 21 rispetto a quelle dei propri compagni di squadra. Mastantuono risulta il 59% più incisivo e occupa il terzo posto tra i giovani dei principali campionati, alle spalle di Gianluca Prestianni del Benfica e Jorge Salinas del Racing Santander. Alle sue spalle anche Lamine Yamal, quarto a pari merito con Gessime Yassine.

Il quotidiano evidenzia inoltre il confronto con Prestianni, altro talento argentino: se il giocatore del Benfica eccelle nel dribbling e nella creazione di occasioni, Mastantuono si distingue maggiormente nella finalizzazione e nel contributo difensivo. Due interpretazioni differenti del ruolo offensivo, con il viola capace di abbinare qualità tecnica e sacrificio senza palla.