Jimenez-Mastantuono, intesa da sfruttare: La Nazione: "Ecco il piano per la fascia destra"
La fascia destra potrebbe diventare un'arma importante per la Fiorentina di Paolo Vanoli. L'intesa tra Alex Jimenez e Franco Mastantuono offre infatti diverse possibilità nello sviluppo della manovra offensiva, grazie alle caratteristiche complementari dei due giocatori. L'argentino parte infatti solitamente largo per poi accentrarsi e ricevere tra le linee, lasciando a Jimenez la possibilità di inserirsi sulla corsia esterna e attaccare la profondità. Un'alternanza di movimenti che va oltre la semplice sovrapposizione.
Lo spagnolo, grazie alla velocità e alla capacità di condurre palla, contribuisce spesso direttamente alla fase offensiva. È però fondamentale garantire le giuste coperture: con le sue avanzate, il centrocampista di zona deve infatti assicurare protezione alle spalle del terzino, mantenendo l'equilibrio della squadra. Lo riporta stamani La Nazione.
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