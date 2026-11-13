Fiorentina, Jimenez convince: riscatto da 20 milioni, la situazione

Tra i tanti giocatori arrivati in prestito alla Fiorentina durante l'ultima sessione di mercato, Alex Jimenez è uno di quelli che sta offrendo le risposte più convincenti. Come sottolineato da La Nazione, l'esterno spagnolo sembra essersi lasciato alle spalle le difficoltà incontrate al Bournemouth, ritrovando fiducia e continuità con la maglia viola. Un rendimento testimoniato anche dai numeri: due gol e tre assist, con una partecipazione diretta al 29,4% delle 17 reti realizzate finora dalla squadra di Paolo Vanoli.

Prestazioni che inevitabilmente aprono una riflessione sul suo futuro. La Fiorentina, infatti, può contare su un diritto di riscatto fissato a 20 milioni di euro, una cifra importante che la società dovrà valutare attentamente in vista della prossima estate. A differenza di altri giocatori arrivati in prestito, nel caso di Jimenez non è previsto un obbligo automatico: saranno dunque il rendimento sul campo e le strategie economiche del club a indirizzare la decisione. Jimenez si sta guadagnando sul campo la possibilità di una conferma, anche se l'eventuale investimento da 20 milioni richiederà una valutazione approfondita da parte della dirigenza viola.