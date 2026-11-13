Fiorentina, paga Commisso: Gazzetta analizza il bilancio e fa una previsione

La stagione 2025-26 è stata particolarmente complicata per la Fiorentina, tanto sul campo quanto dal punto di vista economico. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il club viola ha chiuso l'esercizio con un passivo di 136 milioni di euro, il più elevato dell'era Commisso, accompagnato dal quindicesimo posto in campionato.

A pesare sono stati soprattutto i costi sportivi, con gli stipendi dei tesserati saliti da 83 a 121 milioni. Particolarmente significativo l'aumento delle spese per gli allenatori, passate da 9 a 26 milioni, anche a causa del contratto di Stefano Pioli e dei successivi cambi in panchina. Gli ammortamenti dei cartellini sono invece cresciuti da 39 a 56 milioni, mentre i ricavi da plusvalenze e altre operazioni sui calciatori sono crollati da 64 a 15 milioni.

Nonostante le difficoltà, la famiglia Commisso ha confermato il proprio sostegno economico, versando 100 milioni durante l'esercizio e altri 15 nei mesi successivi. Complessivamente, considerando anche l'acquisto del club, l'investimento della proprietà ha raggiunto 644 milioni di euro. Intanto, il ds Fabio Paratici ha avuto a disposizione 130 milioni per il mercato estivo, investiti anche negli acquisti di Atta, Oulai e Pellegrino. Per il 2026-27 è inoltre prevista una riduzione del 25% degli stipendi, nell'ambito di una strategia volta a riequilibrare i conti.