Fiorentina, Njie vede l'esordio con la Svezia: oggi potrebbe arrivare il debutto.

Quella di oggi può essere una giornata importante nella carriera del talento classe 2005 della Fiorentina, Alieu Njie. L’ex esterno del Torino infatti, arrivato in estate a Firenze dai granata in prestito oneroso a 4 milioni con un obbligo di riscatto fissato a 12, è reduce da un momento d’oro in maglia viola con tre goal consecutivi segnati ad Atalanta, Sassuolo e Juventus, è stato per la prima volta chiamato in carriera nella nazionale maggiore svedese e questa sera, contro la Bosnia, potrebbe fare il suo esordio in campo con la maglia del suo paese.

Uno step di carriera

Per l'ala della Fiorentina, che con la Svezia U21 ha collezionato 8 presenze e 1 gol mentre con la Svezia U19 ha 6 presenze, sarebbe ovviamente il coronamento di un momento importante della propria giovane carriera, anche se, molto probabilmente, il suo utilizzo sarà più a gara in corso che da titolare, visto il 4-4-2 utilizzato dal commisario tecnico Potter che prevede Isak e Gyokeres davanti ed esterni più di centrocampo che d’attacco. In ogni caso, che esordisca stasera o che lo faccia martedì in casa della Polonia, per Alieu, visto il livello di talento che sta mostrando a Firenze, questo momento non potrà che essere un punto di partenza verso un livello di carriera ancora superiore.