FirenzeViola Beto e la condizione da trovare. La Nazionale adesso può servirgli

Alla ricerca del Beto perduto. Che succede all'attaccante viola? E' forse il più deludente tra gli acquisti estivi, soprattutto per la somma pagata dalla Fiorentina in estate, diciotto milioni di euro. Anche perché in molti avevano in mente l'attaccante che all'Udinese era un vero punto di riferimento per l'attacco (in quelle due stagioni era sempre andato in doppia cifra). C'era la sensazione che Beto potesse integrarsi velocemente e invece progressivamente ha perso il posto da titolare a favore di Pellegrino.

9 presenze senza brillare

Adesso pare un giocatore in difficoltà, macchinoso, lento e che troppo spesso è andato alla ricerca del colpo ad effetto, come quegli insistiti e improbaibli tentativi di rovesciate. Per adesso è stato impiegato nove volto in campionato di cui due da titolare ma senza mai suscitare impressioni positive e senza segnare neanche un gol. La sensazione generale è che sia arrivato in ritardo di condizione però è evidente che dalla ripresa del campionato in poi si debba pretendere da un giocatore esperto e di buon curriculum un salto di qualità.

L'utilità della sua nazionale

Adesso è impegnato con la sua nazionale, quella della Guinea-Bissau, per le qualificazioni alla Coppa d'Africa: giovedì è stato utilizzato per novanta minuti contro il Madagascar in una prova senza infamia e senza lode. Ma almeno, questa è la speranza, Beto potrà con queste gare ritrovare un po' di condizione e ritmo partita. Il prossimo appuntamento sarà ancora contro il Madagascar, martedì alle 17. Altra occasione per mettere minuti nelle gambe e ripresentarsi a Firenze con una forma migliore.