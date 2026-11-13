La famiglia Commisso è arrivata a 644 milioni messi nella Fiorentina

La Fiorentina chiude l'esercizio 2025-26 con un risultato economico pesantissimo e con una perdita di 136 milioni di euro, la più elevata dall'arrivo della famiglia Commisso a Firenze. Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, un dato che rappresenta un netto peggioramento rispetto alle stagioni precedenti. Nel 2024-25 il passivo era stato di 23 milioni, mentre nel 2023-24 si era fermato a 6 milioni. L'unico esercizio chiuso in positivo durante la gestione Commisso resta quello del 2021-22, con un utile di 47 milioni. Negli altri anni si erano registrate perdite di 41 milioni nel 2019-20, 10 milioni nel 2020-21 e 20 milioni nel 2022-23.

Nonostante i risultati economici negativi, la proprietà ha continuato a sostenere finanziariamente la società. L'investimento complessivo della famiglia Commisso ha raggiunto quota 644 milioni di euro, suddivisi tra 301 milioni di versamenti in conto capitale, di cui 122 destinati al Viola Park, 200 milioni attraverso la sponsorizzazione Mediacom e 143 milioni impiegati per acquistare il club dai Della Valle. Numeri che testimoniano l'importante impegno economico della proprietà, ma evidenziano anche la necessità per la Fiorentina di ridurre le perdite e trovare maggiore sostenibilità finanziaria nelle prossime stagioni.