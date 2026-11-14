La difesa preoccupa Vanoli, il Corriere dello Sport: "Al Viola Park si cercano soluzioni

La tenuta difensiva è una delle questioni più urgenti da risolvere per Paolo Vanoli. Il bilancio delle prime undici giornate parla chiaro: la Fiorentina ha già raccolto venticinque palloni nella propria porta, contro i diciotto dello scorso campionato nello stesso periodo. Un'involuzione evidente, come evidenziato dal Corriere dello Sport, che non si è arrestata neppure con il cambio di allenatore. Sedici delle reti incassate sono infatti arrivate durante la gestione dell'ex tecnico granata, con una media di 2,27 gol a gara. Un rendimento negativo condiviso con Udinese e Monza, mentre soltanto il Sassuolo, con 29 reti subite, presenta numeri peggiori.

La soluzione non passa esclusivamente dagli uomini della retroguardia. Il rendimento senza palla dipende infatti dal contributo collettivo e chiama in causa anche centrocampisti ed esterni offensivi, oltre a una linea difensiva che ha spesso cambiato composizione. Per questo il lavoro al Viola Park è orientato a migliorare l'organizzazione generale: maggiore precisione nelle marcature, meno spazi concessi agli avversari e distanze più contenute tra i reparti. Passaggi necessari per rendere la squadra più compatta e ridurre il numero di occasioni concesse a protezione di De Gea. Lo riferisce stamani il Corriere dello Sport.