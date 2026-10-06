Paratici e Vanoli, gennaio è già iniziato: per il Corriere Fiorentino il nodo è in difesa

Il rapporto tra Paratici e Vanoli potrebbe essere messo alla prova dal mercato invernale, con i due che sono tornati a parole a mostrare sintonia dopo il divorzio nello scorso finale di stagione. A seguito delle tensioni legate all’esonero di Grosso e alle operazioni non concretizzate, la Fiorentina vuole infatti intervenire per correggere le principali lacune della rosa. Le prime partite hanno evidenziato soprattutto la necessità di un difensore centrale e di un centrocampista. Sulla fascia sinistra, invece, il club attenderà il rientro di Parisi, previsto per gennaio, continuando ad affidarsi a Valdepeñas e a Viery come alternativa.

La priorità resta dunque il reparto centrale della difesa, anche per il momento delicato vissuto da Pongracic, ormai alle spalle di Ranieri nelle gerarchie di Vanoli. Il croato, già accostato al Milan durante l’estate, non sta attraversando un periodo semplice nemmeno con la nazionale. La Fiorentina ha così messo gli occhi su Tiago Gabriel del Lecce, ma l’operazione resta complicata dalla concorrenza del Milan e da una valutazione vicina ai 30 milioni di euro. Lo riporta il Corriere Fiorentino.