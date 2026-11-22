Oltre mille tifosi viola in Lombardia. La Nazione: "Squadra chiamata a ripagare tanto affetto"

La trasferta di Monza, in programma lunedì alle 20.45, si preannuncia tutt'altro che semplice, ma la Fiorentina potrà contare ancora una volta sul sostegno dei propri tifosi. Saranno oltre mille i sostenitori viola pronti a raggiungere la Lombardia, con altrettanti biglietti già acquistati per il settore ospiti. Un dato che conferma quanto l'entusiasmo attorno alla squadra resti elevato, nonostante le difficoltà del momento e un impegno tutt'altro che agevole.

Il legame tra Firenze e la Fiorentina continua dunque a manifestarsi con grande partecipazione anche lontano dal Franchi. Proprio per questo la squadra avrà una responsabilità in più: trasformare il sostegno ricevuto in una prestazione concreta, cercando di ripagare sul campo la fiducia e l'affetto di chi non farà mancare il proprio supporto. Lo riporta La Nazione.