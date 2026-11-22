Incrocio speciale per Juric. La Nazione: "In passato fu vicino alla panchina viola"

La sfida di domani sera contro la Fiorentina avrà un significato particolare per Ivan Juric, che arriva all'appuntamento in una fase complicata della sua avventura al Monza. I brianzoli sono reduci da quattro sconfitte consecutive e sono scivolati in zona retrocessione. Il nome d Juric tra l'altro, in passato, è stato più volte accostato alla panchina viola, soprattutto nell'estate del 2020, quando era tra i candidati alla successione di Iachini dopo l'ottimo lavoro svolto a Verona. Alla fine Rocco Commisso decise di confermare il tecnico marchigiano. A Firenze, tuttavia, Juric continuò a essere apprezzato per la capacità di valorizzare i giocatori e proporre un calcio aggressivo, sulla scia del suo maestro Gasperini.

Dopo tre stagioni al Torino, il percorso dell'allenatore è proseguito tra le difficoltà alla Roma, la delusione al Southampton e l'esperienza all'Atalanta, dove non è riuscito a raccogliere l'eredità di Gasperini. Anche a Monza non sono mancati i problemi: l'esplosione offensiva di Varela è stata accompagnata da diverse difficoltà in difesa e tra i pali. Oggi alle 14 Juric parlerà in conferenza stampa, mentre domani seguirà la partita dalla tribuna per la squalifica rimediata dopo l'espulsione contro l'Atalanta. In panchina ci sarà il suo storico collaboratore Matteo Paro. Al Brianteo di Monza dunque Vanoli cercherà continuità per la sua Fiorentina, mentre Juric si giocherà una parte importante del proprio futuro sulla panchina del Monza. Lo scrive La Nazione.