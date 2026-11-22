Fiorentina, è arrivato il momento della svolta. Il Corriere Fiorentino: "Vanoli chiede punti"

Non c'è più spazio per gli alibi o per accontentarsi dei segnali di crescita: la Fiorentina ha bisogno di risultati. La classifica impone una svolta e le prossime gare rappresenteranno un passaggio fondamentale per il futuro della stagione viola. Il primo appuntamento sarà domani sul campo del Monza, dove la squadra di Paolo Vanoli è chiamata a invertire la rotta e iniziare a raccogliere punti con continuità. Dopo undici giornate, i soli 9 punti conquistati raccontano infatti di una situazione complicata, che richiama quanto già vissuto nella passata stagione. La Fiorentina non è ancora riuscita a trovare una soluzione per lasciarsi alle spalle le difficoltà e allontanarsi dalle zone più delicate della graduatoria.

Qualche progresso sul piano del gioco si è intravisto tra la prima e la seconda sosta per le nazionali, ma adesso non è più sufficiente. Anche il tecnico ha sottolineato la necessità di trasformare le prestazioni in risultati concreti: "Veniamo da un periodo positivo, e anche dentro le sconfitte abbiamo prodotto qualcosa di buono, ma ora è il momento di portare a casa punti". Un messaggio chiaro, che accompagna una fase della stagione in cui ogni risultato può assumere un peso importante. Lo riferisce il Corriere Fiorentino.