Non solo Kouadio, la Repubblica: "A Monza la Fiorentina ritroverà altri due ex viola"
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La sfida tra Monza e Fiorentina in programma per domani alle 20.45, oltre a quello con Kouadio, proporrà anche altri incroci con il passato viola. Tra questi Lorenzo Lucchesi, fiorentino ed ex prodotto del vivaio gigliato, arrivato in Brianza dopo le esperienze con Ternana e Reggiana e successivamente riscattato dal Monza. Percorso diverso per Andrea Colpani, che non è riuscito a lasciare il segno a Firenze durante la stagione in prestito con Palladino.
La Fiorentina ha così deciso di non esercitare il diritto di riscatto e il giocatore è tornato in Brianza, dove sta attraversando un'annata complicata, lontano dai livelli mostrati nelle sue stagioni migliori. Lo riferisce la Repubblica.
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