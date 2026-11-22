I convocati di Vanoli per Monza: torna Atta, ci sono Ndour e Njie
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La Fiorentina ha diffuso la lista dei convocati diramata dal tecnico, Paolo Vanoli, in vista della gara di domani contro il Monza. Spicca il ritorno di Arthur Atta e la presenza di Cher Ndour e Alieu Njie. Di seguito l'elenco completo.
Portieri: Christensen, De Gea, Lezzerini.
Difensori: Dodo, Drăgușin, Jiménez, João Mário, Ranieri, Valdepeñas, Viery.
Centrocampisti: Atta, Brescianini, Fagioli, Ndour, Oulai.
Attaccanti: Beto, Gnonto, Gonçalves, Mazzeo, Mastantuono, Njie, Pellegrino.
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