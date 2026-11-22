FirenzeViola Ranieri pronto a riprendersi la Fiorentina

In panchina contro la Juventus, quando da bordo campo era più teso di Paolo Vanoli, da domani a Monza torna a tutti gli effetti Luca Ranieri. Infortunatosi ad un piede con il Genoa, gara in cui è stato sostituito dopo un primo tempo negativo, il difensore della Fiorentina è rimasto fuori per 4 partite per poi rientrare tra i convocati proprio contro i bianconeri e domani potrebbe partire anche titolare. Viery in realtà è in crescita e si sta calando nella nuova realtà fatta di schemi e tattica, cercando di affinare l’intesa con Dragusin che sembra il punto fermo della difesa in questo momento. Ma in questo periodo in cui in campo c’è bisogno di leader e giocatori di carattere, anche se il brasiliano dimostra di averlo, Luca Ranieri può ancora rappresentare quel ‘quid’ in più per la Fiorentina.

Una maglia che è famiglia ma da riconquistare

La voglia di riconquistare una maglia che ha scelto di indossare ancora a lungo può essere inoltre lo stimolo che lo differenzia in queste partite con avversarie meno in vista ma per questo più importanti perché batterle significherebbe creare un solco in classifica e dare una spinta alla squadra verso altri obiettivi: "Questa maglia è diventata famiglia, spero di continuare per tanti anni a indossarla, meritandomela, perché una maglia veramente difficile da meritare" ha detto il difensore bei giorni scorsi a Sky e questo sembra proprio il momento.

Le scelte di Vanoli

Chissà che Vanoli poi non scelga di tenere in panchina questa volta Dragusin, assente in questi 15 giorni di lavoro del gruppo viola al Viola Park e soprattutto reduce da 180 minuti con la Romania, anche se a quel punto uno tra Ranieri e Viery si dovrebbe spostare a destra. L’alternativa è Viery terzino, al posto di Valdepenas e Joao Mario, e Ranieri in coppia con Dragusin. Sta di fatto che con il recupero di Ranieri e quello di Pongracic tra una settimana (almeno così si spera) Vanoli potrà scegliere, come non ha potuto fare in questo ciclo di gare.