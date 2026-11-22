Dagli inviati ACF Femminile-Como, duro confronto sugli spalti: soccorsi e ambulanza

Momenti di tensione questo pomeriggio sugli spalti del Viola Park, durante la sfida tra Fiorentina Femminile e Como 1907. Nel corso del secondo tempo, infatti, si è verificato un episodio di forte nervosismo che ha coinvolto due capigruppo appartenenti ad altrettanti Viola Club che seguono abitualmente la formazione allenata da Pablo Pinones-Arce. Tra i due sarebbe nato un acceso diverbio, sfociato in un duro confronto.

La ricostruzione e gli sviluppi

Secondo quanto ricostruito da FirenzeViola.it, uno dei presenti avrebbe rivolto un gesto riconducibile al tentativo di una testata all'altro, che a sua volta avrebbe avvertito il contatto fisico accusando dolore. Il fatto ha richiesto l'intervento delle forze dell'ordine e dei soccorsi. Uno dei due uomini è stato cacciato dal Viola Park dai Carabinieri, mentre l'altro è stato accompagnato in ambulanza per sottoporsi ad accertamenti. Quest'ultimo è poi tornato sugli spalti dello stadio "Curva Fiesole". Un episodio spiacevole che ha fatto da contorno alla partita, rovinando il pomeriggio sugli spalti dell'impianto.