Rientro dalla sosta? Il Corriere dello Sport: "Vanoli non vuole una prova in stile Marassi"
La Fiorentina vuole lasciarsi alle spalle quanto accaduto dopo la sosta di ottobre, quando arrivò la sconfitta per 2-1 contro il Genoa al termine di un primo tempo molto negativo. Vanoli non vuole correre lo stesso rischio e considera la trasferta di Monza un passaggio importante per verificare i progressi della squadra. "Se vogliamo alzare l’asticella le partite dopo la sosta sono quelle più importanti", ha spiegato ieri il tecnico, che conosce bene Juric per averlo sostituito al Torino e ha indicato Varela come uno dei principali pericoli.
Dalle Nazionali sono arrivate buone notizie: primo gol per Oulai con la Costa d’Avorio e doppietta per Mastantuono con l’Argentina. Proprio sul giovane attaccante Vanoli ha insistito sull'importanza di partecipare anche alla fase difensiva, prendendo come esempio Kvaratskhelia. Lo scrive stamani il Corriere dello Sport.
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