Da Milano rilanciano: sondaggi della Fiorentina per Estupinan

Secondo quanto scrive il Corriere della Sera, tra i calciatori del Milan il cui futuro resta ancora da definire c'è anche Pervis Estupinan. L'ecuadoriano era stato trattenuto in estate dal tecnico Ruben Amorim, che aveva deciso di puntare su di lui, ma il suo rendimento nel corso della stagione non ha rispettato le aspettative, risultando finora piuttosto deludente. Una situazione che potrebbe portare a una separazione, con la Fiorentina che - come anticipato da FirenzeViola.it - avrebbe già manifestato il proprio interesse, chiedendo informazioni sul calciatore per valutare un eventuale trasferimento.

Anche Loftus-Cheek in uscita

Non è l'unico rossonero che potrebbe lasciare Milano. Anche Ruben Loftus-Cheek è finito al centro di alcuni sondaggi di mercato, in particolare provenienti dalla Turchia. Tra i club che avrebbero mostrato interesse nei suoi confronti ci sarebbe il Besiktas di Vincenzo Italiano, pronto a valutare la possibilità di inserirsi nella trattativa. Il futuro di entrambi i giocatori resta quindi da monitorare in vista delle prossime finestre di mercato.