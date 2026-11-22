Dagli inviati Como 1907, Mazzantini: "Il gol dopo la ripresa ci ha penalizzato"

Selena Mazzantini, coach del Como 1907, si è così espressa sul 4-3 incassato contro la Fiorentina Femminile: “Diamo merito alle nostre avversarie, la Fiorentina è una squadra consolidata e con grandi individualità. Ha meritato il risultato. Noi abbiamo combattuto fino alla fine. Facciamo partita dopo partita lavorando a testa bassa, vedremo dove ci porterà questo campionato”.

Cosa è successo dopo il 2-0?

“È successo che Emma Severini ha fatto un fallo importante su Valentina Giacinti, che è stata costretta a uscire. Questo ha condizionato un po’ il match, nonostante le altre ragazze subentrate abbiano interpretato bene la sfida. Peccato essere subito gol subito dopo l’intervallo. Questo forse ci ha penalizzato”.

Avere quattro azzurre in Nazionale può essere un segnale di crescita?

“Questo è motivo di orgoglio per noi, è sicuramente merito delle ragazze e del club che ci supporta quotidianamente. Sono felice per loro, vorrei che tante altre partecipassero alle loro selezioni nazionali”.