Ndour e quel gol che ha ricordato Biraghi contro il Verona nel 2023

Cher Ndour è tornato a Firenze con due gol, un assist e l’entusiasmo per il successo dell’Under 21 sulla Polonia, battuta 6-2 a Pescara. Il centrocampista, capitano degli azzurrini, è stato tra i protagonisti della gara, soprattutto grazie allo splendido gol da oltre 65 metri che ha sorpreso il portiere polacco fuori dai pali. Una prodezza che ai tifosi viola ricorda il gol di Biraghi da circa 60 metri contro il Verona, segnato a Montipò il 27 febbraio 2023. Impiegato da mezzala sinistra, Ndour ha combinato inserimenti e qualità tecnica, realizzando anche il primo gol con un colpo di testa e servendo a Lipani l’assist per il 4-0.

Adesso la continuità in maglia viola

Una prestazione che conferma la sua centralità anche nella Fiorentina, dove l'allenatore Paolo Vanoli continua a puntare su di lui. Ora Ndour è atteso dalla sfida di sabato contro il Genoa, con l’obiettivo di portare in viola la stessa energia mostrata con la Nazionale. "Torno a Firenze, abbiamo una partita importante da preparare", ha dichiarato dopo la gara, definendo il gol dalla distanza una giocata istintiva. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport - Stadio.