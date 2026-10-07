Ndour al centro del progetto, la sua etichetta di incedibile è solida
Il Corriere dello Sport - Stadio si concentra sul futuro di Cher Ndour e sul ruolo centrale che Fabio Paratici gli ha affidato nel progetto della Fiorentina. Durante il mercato estivo, tra l’arrivo di Atta, quello di Oulai e le tante voci legate alle possibili cessioni, la società viola aveva una sola certezza: Ndour non sarebbe stato messo sul mercato. "Cher è incedibile", era stata la posizione chiara dei dirigenti, nonostante l’interesse di diversi club.
Il futuro di Ndour alla Fiorentina
Anche nel nuovo corso viola Ndour è destinato a ricoprire un ruolo importante, diventando una delle pedine su cui l’allenatore punta maggiormente. La fiducia nei suoi confronti è quindi totale e rispecchia la convinzione di Paratici sulle sue qualità e sul suo potenziale. Nonostante le numerose voci di mercato che lo hanno accompagnato, Ndour è rimasto al centro del progetto della Fiorentina e, almeno per il momento, l’etichetta di “incedibile” sembra essere più solida che mai.
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