Ndour al centro del progetto, la sua etichetta di incedibile è solida

Il Corriere dello Sport - Stadio si concentra sul futuro di Cher Ndour e sul ruolo centrale che Fabio Paratici gli ha affidato nel progetto della Fiorentina. Durante il mercato estivo, tra l’arrivo di Atta, quello di Oulai e le tante voci legate alle possibili cessioni, la società viola aveva una sola certezza: Ndour non sarebbe stato messo sul mercato. "Cher è incedibile", era stata la posizione chiara dei dirigenti, nonostante l’interesse di diversi club.

Il futuro di Ndour alla Fiorentina

Anche nel nuovo corso viola Ndour è destinato a ricoprire un ruolo importante, diventando una delle pedine su cui l’allenatore punta maggiormente. La fiducia nei suoi confronti è quindi totale e rispecchia la convinzione di Paratici sulle sue qualità e sul suo potenziale. Nonostante le numerose voci di mercato che lo hanno accompagnato, Ndour è rimasto al centro del progetto della Fiorentina e, almeno per il momento, l’etichetta di “incedibile” sembra essere più solida che mai.