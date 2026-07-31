Il Napoli spinge per Favasuli, la Fiorentina può incassare più di 3 milioni: il punto

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Da una possibile operazione di mercato che non coinvolge direttamente la Fiorentina potrebbe arrivare una preziosa entrata economica per il club viola. L'attenzione della dirigenza gigliata è rivolta alla Serie B e in particolare al Catanzaro, dove continua a mettersi in luce Costantino Favasuli. Come riportato dal Corriere dello Sport, il terzino destro classe 2004 è seguito con grande interesse dal Napoli, che da tempo monitora il suo profilo. Una situazione che interessa da vicino anche la società di Rocco Commisso.

Favasuli è considerato uno dei prospetti più interessanti nel suo ruolo e viene già valutato intorno ai 7 milioni di euro. Un aspetto particolarmente rilevante riguarda però la percentuale sulla futura rivendita: la Fiorentina conserva infatti il 50% dell'incasso derivante da una sua eventuale cessione. Se l'affare dovesse concretizzarsi su queste basi, nelle casse viola entrerebbero circa 3,5 milioni di euro, una somma che potrebbe essere reinvestita sul mercato in entrata. Il Napoli, nonostante debba fare i conti con i vincoli imposti dai parametri UEFA, con una rosa numerosa e con la necessità di contenere il monte ingaggi, avrebbe già mosso passi concreti sul giocatore.